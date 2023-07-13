Roma merkezli BM kurumları, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) ortak hazırladığı "BM 2023 Dünya Gıda Güvenliği (SOFI)" raporu yayımlandı.

Raporun tanıtım toplantısına video mesaj gönderen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Kimse aç kalmamalı." dedi.

Rapora göre, COVID-19 salgını, Ukrayna'daki savaş ve iklim şokları gibi birden çok krizin etkisiyle 2019'dan bu yana açlıkla karşı karşıya kalan insan sayısı, 122 milyon civarında arttı.

Dünyada geçen yıl 691-783 milyon insanın açlıkla mücadele etti, ortalama rakam 735 milyon olarak hesaplandı.

Küresel açlık sayıları 2021 ve 2022 arasında durağanlık gösterse de dünyada derinleşen gıda krizleriyle karşı karşıya olan birçok yer olduğu ifade edildi.

Asya ve Latin Amerika'da açlığın azaltılmasında ilerleme gözlemlendiği ancak 2022'de Batı Asya, Karayipler ve Afrika'nın tüm alt bölgelerinde açlığın halen artmakta olduğu ve Afrika'nın, en kötü etkilenen bölge olarak kalmaya devam ettiği bilgisi verildi.

Raporda, şu anki eğilimin devam etmesi halinde 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri içinde belirlenen "açlığın sona erdirilmesi" hedefine ulaşılamayacağı vurgulandı.

Bu arada, FAO'nun Roma'daki merkezinde raporla alakalı yapılan sunum sırasında, bir gazetecinin Karadeniz Tahıl Girişimi'ne ilişkin bir soru üzerine FAO İstatistik Birimi Müdürü Jose Rosero Moncaya, "Karadeniz Tahıl Girişimi, gıda fiyatlarının düşmesi ve istikrarlı gitmesi için iyi bir girişim ve FAO olarak yenilenmesini umuyorum." dedi.

WFP Beslenme Bölümü Müdür Yardımcısı Allison Oman Lawi de Karadeniz Tahıl Girişimi'ni olumlu bulduklarını ve yenilenmesini umduklarını söyledi.