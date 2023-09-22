Mersin’in İçmeler Mevkiinde Faaliyet Gösteren Ve Mineral Değeri En Yüksek Sulardan Birine Sahip Olan Bn Hotel Thermal&Wellness, Eğitimden İstihdama, Tanıtımdan Gıda Üretimine Kadar Pek Çok Konuda Mersin Turizmine Öncülük Ediyor. ‘İyilik Oteli’ Sloganıyla Wallness Ve Resort Konseptlerini İç İçe Geçiren Tesis, ‘Lifestyle Termal’ Kavramını Hayata Geçiren Türkiye’deki İlk Ve Tek Otel Olma Özelliğine Sahip.

Bn Hotel Thermal&Wellness Bir Yandan Yakındaki Bir Turizm Okulu Öğrencileri İçin Bir Eğitim Merkezi İşlevi Görürken, Bir Yandan Da Yerel İstihdamı, Özellikle De Kadın İstihdamını, Destekliyor. Otel Yetkililerinin Verdiği Bilgiye Göre Tesiste Çalışanların 112’si Kadınlardan Oluşuyor.

11 Bin 500 Metrekare İle Türkiye’nin En Büyük Spa Alanına Sahip 644 Yataklı Otel Tam Pansiyon Olarak Hizmet Veriyor Ve Toplamda 283 Kişiyi İstihdam Ediyor.

Tesisin Şefi Fikret Özdemir İse ‘Tarladan Sofraya’ Felsefesini Benimsemiş Ünlü Bir İsim. Özdemir’in Paylaştığı Bilgilere Göre Gruba Ait 348 Dönümlük Arazinin 170 Dönümüne Meyve Ve Sebze Ekilmiş Durumda.

Hizmet Kalitesini Yükseltmek Ve Değişik İlgi Gruplarını Tesise Çekmek İçin Yatırımlarına Devam Eden Bn Hotel, Yeni Açtığı ‘Silence Studio’ İle Eylül Ayı İtibari İle Yoga, Reiki Gibi Spiritüel Alanda Şifalanmaya Odaklanan Misafirlerini Ruhsal Şifa Yolculuğuna Çıkaracak. Astro Şifa Kampı’ İle Kapılarını Açan Ve İlk Kez Kenan Yasin “Medikal Astroloji”, Hande Kazanova “2024 Şifa Odaklı Burç Yorumları” Söyleşileri İle Misafirlerini Ağırlayan ‘Silence Studio’ Yıl Boyunca Yoga Grupları Ağırlanmaya Ve Atölyeler Düzenlenmeye Devam Edecek.

