Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen "mobil radarlı karıştırma ve aldatma sistemi", dron ve diğer insansız hava araçlarının uyduyla haberleşmesini kesiyor, konumlarını yanıltıyor.

Dron tehditlerini etkisiz hale getiren ürün ve sistemler geliştiren Boğaziçi Savunma Teknolojileri, ürün yelpazesine yenilerini ekliyor.

Boğaziçi Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Cevdet Kaplan, son dönemde muharebe sahasında etkin olarak kullanılan ve kötü niyetli ellerde tehdide dönüşen dronlara karşı geliştirdikleri çözümleri AA muhabirine anlattı.

Dron savar konusunda uzmanlaşmış bir firma olduklarını ifade eden Kaplan, son olarak SAHA Expo'da 3 çeşit dron savar sistemini sergilediklerini söyledi.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nda basit dronlar ile tank ya da zırhlı araçların imha edildiğinin görüldüğüne dikkati çeken Kaplan, ürünlerinden birinin bu soruna çözüm olması maksadıyla geliştirilen, tank ve zırhlı araçların üzerine takılan küçük çaplı ancak 5 kilometreye kadar etkili dron savar sistemi olduğunu bildirdi.

Diğer bir ürünün İLTER J350 Dron Tespit ve Engelleme Sistemi olduğu bilgisini veren Kaplan, bu ürünün özelliklerini şöyle anlattı:

"Bu sistem 6 yıldır firmamız tarafından üretilen ve şu an 3. versiyonunu ürettiğimiz bir sistem. 1000’e yakın ürünümüz gerek güvenlik güçlerimizin envanterinde gerek yurt dışında 5-6 yıldır kullanılıyor. Pek çok dost ve müttefik ülkeye bu ürünlerin ihracatını yaptık. Yeni sistemde çok farklı özellikler var. Dünyada pek az firmanın başarabildiği, protokol tabanlı tespit özelliği var. Herhangi bir dron ya da o dronun kullanıcısı, bizim sistemimizle 10 kilometre yarıçapta, bazen çevresel şartlara bağlı olarak 15-20 kilometrelere kadar tespit edilebiliyor hatta harita üzerinde koordinatı işaretleniyor. Kullanıcısı da yine aynı şekilde harita üzerinde gösteriliyor. Böylece sadece dronu düşürmekle kalmıyorsunuz. Kullanıcısını da yakalama imkanı elde ediyorsunuz."

Kaplan, ayrıca daha büyük bir ürün olan İLTER TUNÇ Mobil Radarlı Karıştırma ve Aldatma Sistemi’ni geliştirdiklerini söyledi.

Uzun AR-GE dönemi sonunda ürünü tamamladıklarını vurgulayan Kaplan, bu sistemi Jandarma Genel Komutanlığı için ürettiklerinin bilgisini verdi.