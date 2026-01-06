Boğaziçi Mahallesi’nde kısa süreli korkuya neden olan olayda can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki bir evden dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirirken bir yandan da kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye başladı.

Mahalleli Seferber Oldu

Vatandaşların hızlı ve sağduyulu yaklaşımı, yangının tüm evi sarmasını ve bitişikteki binalara sıçramasını engelledi. Vatandaşlar tarafından kontrol altına alınan yangın bölgesi, kısa sürede olay yerine ulaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine teslim edildi.

İtfaiye Ekipleri Gerekli Kontrolleri Yaptı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin tamamen söndürüldüğünden emin olmak için soğutma çalışması yürüttü. Evin içinde detaylı inceleme yapan ekipler, herhangi bir parlayıcı unsurun kalmadığını teyit ederek güvenlik önlemlerini tamamladı.

Maddi Hasar Oluştu

Yangın esnasında evde bulunan eşyalar zarar görürken, şans eseri olayda ölü ya da yaralı bulunmadığı bildirildi. Büyük korku yaşayan ev sakinlerine mahalleli destek olurken, evde ciddi boyutta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

İtfaiye ve polis ekipleri, yangının elektrik kontağından mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığını belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.