Şehrin en köklü ticaret merkezlerinden biri olan Tarihi Bakırcılar Çarşısı’nda emekçiler, zorlu hava koşullarına aldırış etmeden mesailerini sürdürdü.

Asırlardır bakır sanatının yaşatıldığı çarşıda, karla kaplanan sokaklar arasında yankılanan çekiç sesleri soğuğa rağmen susmadı. Bakırcı ustaları, hem geçimlerini sağlamak hem de dededen toruna aktarılan mesleklerini yaşatmak için tezgâhlarının başında çalışmaya devam etti.

Soğuk hava nedeniyle vatandaşların dışarı çıkmakta zorlandığı günlerde ortaya çıkan bu manzara, Kahramanmaraş’ın üretken ruhunu ve emeğe verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdi. Kar ve soğuğa rağmen işinin başında olan bakırcı ustaları, kentin kültürel mirasının canlı tutulmasına da katkı sağlıyor.