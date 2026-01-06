Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, insan ticareti yapmak, fuhuş ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması” suçlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, il genelinde faaliyet gösterdiği tespit edilen suç örgütüne yönelik olarak, masaj salonu adı altında faaliyet yürüten 4 iş yeri ile 16 şüpheliye ait 7 ayrı ikamet adresinde 6 Ocak 2026 tarihinde Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince adli arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait fişekler, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alınırken, firari olduğu belirlenen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.