Kış mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle birlikte Kahramanmaraş’ta paça çorbasına olan ilgi belirgin şekilde arttı. Özellikle sabahın erken saatlerinde ve gece geç vakitlerde tercih edilen paça, soğuk havalarda vücudu ısıtması ve uzun süre tok tutmasıyla vatandaşların ilk tercihleri arasında yer alıyor. Kentte birçok lokanta ve paçacıda kazanlar sabaha kadar kaynarken, paça kokusu kış gecelerine eşlik ediyor.

Kahramanmaraş mutfağında önemli bir yere sahip olan paça, ustaların uzun saatler boyunca özenle hazırladığı kemik suyu ve etle yapılıyor. Saatlerce kaynatılarak kıvam alan paça, sarımsak, sirke ve çeşitli baharatlarla servis ediliyor. Bu özel lezzet, özellikle soğuk havalarda hem mideyi rahatlatması hem de enerji vermesi nedeniyle yoğun talep görüyor.

Esnaf, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte paça satışlarında gözle görülür bir artış yaşandığını ifade ediyor. Özellikle kar yağışlı ve dondurucu günlerde paçaya olan ilginin daha da arttığını belirten işletme sahipleri, kış boyunca bu yoğunluğun devam etmesini bekliyor.

Uzmanlar ise paçanın içeriğinde bulunan kolajen, protein ve mineral değerleri sayesinde bağışıklık sistemine katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Ancak her besinde olduğu gibi paçanın da dengeli ve ölçülü tüketilmesi gerektiği vurgulanıyor. Aşırı tüketimin mide ve kolesterol açısından olumsuz etkiler oluşturabileceği konusunda uyarıda bulunuluyor.

Kahramanmaraş’ta kış aylarının simgesi haline gelen paça, bu yıl da soğuk günlerde hem sofraları hem de içleri ısıtmaya devam ediyor.