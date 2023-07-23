Necip Fazıl Mahalle Muhtarı Zülküf Tufan, mahalle muhtarlığı önünde vatandaşlara aşure dağıttı.

Bin kişilik aşure dev kazanda kaynatılarak mahalle halkına ikram edildi.

Aşure programına katılan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, davetlerinden dolayı mahalle muhtarına teşekkür etti.

Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara’da, “aşureyi yapanların hayırları kabul olsun inşallah” dedi.

Onikişubat Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kılçık ise çok anlamlı bir program olduğunu söyledi.

Necip Fazıl Mahalle Muhtarı Zülküf Tufan, gelen misafirlere katılımları için teşekkür etti.

