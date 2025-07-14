Borsa İstanbul'da (BİST) küçük yatırımcıyı zarara uğratan manipülasyonlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

2022 Nisan-Ağustos döneminde Atlantis Yatırım Holding AŞ hisselerinde işlem hacmi, yatırımcı sayısı ve fiyatlarda olağandışı yükseliş tespit edildi.

Sosyal medya üzerinden yapılan spekülatif paylaşımlarla desteklenen bu hareketlerin örgütlü şekilde yapıldığı belirlendi. İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Zonguldak’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler yakalanırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Zanlılar hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlarından işlem başlatıldı.