Bundesliga'da şampiyonluğun düğümünün çözüleceği son maçlar büyük olaylara sahne oldu.Bundesliga'da şampiyonluk düğümü son haftaya kaldı. Borussia Dortmund, kendi sahasında Mainz'ı ağırlarken; Bayern Münih ise Köln deplasmanına çıktı. Borussia Dortmund, ilk yarıda büyük şok yaşadı. Henüz 15. dakikada Hanche-Olsen ile öne geçen Mainz, stadyumu şoka uğrattı. Dakika 19'da Sebastien Haller, kötü penaltı vuruşuyla takımına bir şok daha yaşattı. Dortmund taraftarının çilesi bununla da bitmedi. 24. dakikada Onisiwo'nun golü ilk yarının skorunu deplasman takımı aleyhine 2-0 olarak tayin etti. Bu sırada Bayern Münih, Köln karşısında 8. dakikada Kingsley Coman'ın attığı golle rahat bir ilk yarı geçirdi. İkinci yarıda da yaşanan duygu değişimleri sona ermedi. Dortmund'a umut veren gol 69. dakikada Guerreiro'dan geldi. Dakika 81'de Köln Ljubicic'ten gelen penaltı golüyle Dortmund'a umut verdi. Ancak 89. dakikada Musiala'dan gelen golle birlikte Bayern Münih şampiyonluk yarışında tekrar öne geçti.

Kalan sürede aradığı 2 golü bulamayan Borussia Dortmund, 11 senelik şampiyonluk hasretine son veremedi. Bayern Münih ise üst üste 11. şampiyonluğuna imza attı.

Avrupa liglerinde en uzun şampiyonluk serisi, Cebelitarık'tan Lincoln ve Letonya'dan Skonto'nun elinde bulunuyor. Lincoln, 2002-2003 ile 2015-2016 sezonları arasında, Skonto da 1991-2004 yıllarında liglerinde üst üste 14 defa şampiyonluk yaşadı.