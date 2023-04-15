

İddiaya göre aylardır eşinden gördüğü şiddetten kurtulmak istiyordu. Kızını da yanına alarak evden ayrıldı ama kocası peşini bırakmadı. Ölüm tehditlerinin ardı ardı kesilmedi. Öyle ki çocuğunun annesine sosyal medyadan göz dağı verdi. O anne yaşadıklarını aksu habere anlattı. İşte bir annenin çaresizliği.



Boşanmış ve evi terk etmesine rağmen her defasında kendisini bulup sözlü şiddet uyguladığını ileri sürdürdüğü eşi Remzi K. kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri süren Merve K. "Can güvenliğim yok" diyerek yetkililerden yardım istedi.



Çaresiz kadın kızıyla hayatta kala bilmek için yardım istedi.



