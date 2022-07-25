Güreşe olan ilgisiyle dikkat çeken Dulkadiroğlu Boyalı mahallesi, Dulkadiroğlu Belediyesi’nin tesis yatırımıyla bu ilgisini ikiye katlamıştı. Yoğun ilgi nedeniyle yetersiz kalan tesisin yenilenmesi için çalışma başlatan Dulkadiroğlu Belediyesi, bu çalışmasını tamamlayarak tesisi hizmete sunmaya hazırlanıyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bölgeye önemli bir spor tesisi kazandırdıklarını ifade ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bölgemiz güreşe ve güreşçiye ayrı bir ilgi duymaktadır. Bu topraklardan çok sayıda Avrupa, dünya ve Türkiye şampiyonları yetişti. Bu sporcuların sayısının artması ve güreşin eski ihtişamına kavuşmasını istiyoruz. Bu kapsamda bölgemizde güreşe ilgi duyan yerlere çeşitli yatırımlar yapıyoruz. Dereköy mahallemizde bir tesisimizi Türkiye Karakucak Güreş Şampiyonası düzenleyerek hizmete sunduk. Ardından yetersiz olan Boyalı Güreş sahamızı da yenileyerek hizmete sunmaya hazırlanıyoruz. Tesisimiz yüzde doksan oranında bitmiş durumda. İnşallah burada da güzel bir güreş turnuvası organize ederek tesisimizin açılışını yapacağız. Bölgemize ve vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”