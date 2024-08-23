Yardım kampanyası kapsamında Malatya Caddesi'ne yerleştirilen bağış kutusu, kimliği henüz belirlenemeyen iki şüpheli tarafından çalındı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin 18 yaşından küçük olduğu tahmin ediliyor. Görüntülerde, kutuyu alarak hızla olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

Kutuyu yerleştiren hayırsever esnaf Yusuf Kurnaz, valilik onayıyla yürütülen kampanyaya zarar veren bu durumu büyük bir üzüntüyle karşıladığını ifade etti. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve bağış kutusunun bulunması için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

Miran Ali'nin ailesi ve yardım kampanyasına destek veren vatandaşlar, bu hırsızlık olayının kısa sürede aydınlatılmasını ve bağışların yerine ulaşmasını umut ediyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu