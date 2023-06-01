Şanlıurfa'da mide bulandıran görüntü...

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim sırasında inanılması güç bir olay ile karşılaştı.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde çalışan veterinerlerle birlikte Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir lokantayı denetleyen ekipler mutfak kısmında suyun içerisinde bekletilen tavuk etlerini fark etti.

Tavuk etlerinin bozuk olduğunu belirleyen ekipler içerisindeki sıvının ise çamaşır suyu olduğunu görünce gözlerine inanamadı.

Şanlıurfa'da bozuk tavukları çamaşır suyu ile yıkayıp müşterilere yedirdiler



Müşterilere yedirmişler



Lokantada yapılan genel aramada bu şekilde olan yaklaşık yarım ton bozuk et ele geçirildi.

El konulan etler şehir çöplüğüne götürülerek imha edilirken işletme sahibine cezai işlem uygulandı.

Lokantadaki bozuk etlerin bir süre çamaşır suyunda bekletildikten sonra suyla durulanıp yemek olarak müşterilere yedirildiği öğrenildi.