Yaşanan felaketlerin üzerinden 8 ay geçti, her dakikası birbirinden zorlu bu süreçte vatandaşlar birbirlerine destek olarak yaralarını sarmaya çalışıyor.

6 Şubat depremlerinde eşini ve kızını kaybeden ve mahallenin Kemal abisi olarak tanınan işletme sahibi Kemal Baltacı, yeni kurduğu işyerinde müşterilerinden para almıyor.

Motorine 2 Lira 92 Kuruş İndirim Bekleniyor Motorine 2 Lira 92 Kuruş İndirim Bekleniyor

Kemal Baltacı Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesinde devlet destekleriyle kurduğu işletmesine tüm hemşerini davet ederek, birlik beraberlik duygusunun en güzel örneğini göstermiş oldu.

Kaynak: Taha Hayri Bağbudar