Yaşanan felaketlerin üzerinden 8 ay geçti, her dakikası birbirinden zorlu bu süreçte vatandaşlar birbirlerine destek olarak yaralarını sarmaya çalışıyor.

6 Şubat depremlerinde eşini ve kızını kaybeden ve mahallenin Kemal abisi olarak tanınan işletme sahibi Kemal Baltacı, yeni kurduğu işyerinde müşterilerinden para almıyor.

Kemal Baltacı Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesinde devlet destekleriyle kurduğu işletmesine tüm hemşerini davet ederek, birlik beraberlik duygusunun en güzel örneğini göstermiş oldu.