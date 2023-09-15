3 HAP

Doktorunuz size 3 hap verir ve bunları yarımşar saat arayla almanızı tavsiye ederse, ilaçların tamamını bitirmeniz ne kadar sürer?

CEVAP

Bir saat. Birinci hapı yuttunuz, yarım saat sonra 2.yi ve yarım saat sonra da 3. yü: Toplam 1 saat.

AYLAR

Bazı aylar 30, bazıları 31 çeker; kaç ayda 28 gün vardır?

CEVAP

Hepsinde. Tüm aylarda 28 gün vardır.

*Zeka testi soruları, mantık kurma becerisini geliştirir; Akıl ve muhakeme soruları çözülmesi, akıl yürütme ve mantık kurma becerisi sağlar. Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurmayı sağlar.Zihinsel becerileri artırır; Görsel ve sözel ve matematiksel zeka becerilerinin gelişmesini sağlar.

ÇİFTÇİNİN KOYUNLARI

Bir çiftçinin 17 koyunu vardı. Sürüde salgın hastalık oldu, dokuzu ağır hastalandı, diğerleri öldü. Çiftçinin kaç koyunu var?

9 canlı koyun.

*Matematik zeka soruları, dikkat ve konsantrasyonu artırır; olaylara ve problem çözümlerine odaklanmayı sağlar. Dikkat ve konsantrasyon becerisini geliştirir. Zihinsel tembelliği önler; beyni düşünmeye sevk eder.

UYKU

Gece saat sekizde yatıyorum ve yatarken guguklu saatimi sabah dokuza kuruyorum kaç saat uyurum?

CEVAP

Guguklu saatler gece gündüz ayrımı yapmadığı için sadece 1 saat uyursunuz.

NE YAKARDINIZ?

Sadece bir tek kibritiniz var, içinde bir gaz lambası, bir gaz sobası, ve bir de mum bulunan karanlık ve soğuk bir odaya girdiniz… Önce hangisini yakarsınız?

CEVAP

İlk önce kibriti yakmanız gerekir.