3 HAP
Doktorunuz size 3 hap verir ve bunları yarımşar saat arayla almanızı tavsiye ederse, ilaçların tamamını bitirmeniz ne kadar sürer?
CEVAP
Bir saat. Birinci hapı yuttunuz, yarım saat sonra 2.yi ve yarım saat sonra da 3. yü: Toplam 1 saat.
AYLAR
Bazı aylar 30, bazıları 31 çeker; kaç ayda 28 gün vardır?
CEVAP
Hepsinde. Tüm aylarda 28 gün vardır.
*Zeka testi soruları, mantık kurma becerisini geliştirir; Akıl ve muhakeme soruları çözülmesi, akıl yürütme ve mantık kurma becerisi sağlar. Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurmayı sağlar.Zihinsel becerileri artırır; Görsel ve sözel ve matematiksel zeka becerilerinin gelişmesini sağlar.
ÇİFTÇİNİN KOYUNLARI
Bir çiftçinin 17 koyunu vardı. Sürüde salgın hastalık oldu, dokuzu ağır hastalandı, diğerleri öldü. Çiftçinin kaç koyunu var?
9 canlı koyun.
*Matematik zeka soruları, dikkat ve konsantrasyonu artırır; olaylara ve problem çözümlerine odaklanmayı sağlar. Dikkat ve konsantrasyon becerisini geliştirir. Zihinsel tembelliği önler; beyni düşünmeye sevk eder.
UYKU
Gece saat sekizde yatıyorum ve yatarken guguklu saatimi sabah dokuza kuruyorum kaç saat uyurum?
CEVAP
Guguklu saatler gece gündüz ayrımı yapmadığı için sadece 1 saat uyursunuz.
NE YAKARDINIZ?
Sadece bir tek kibritiniz var, içinde bir gaz lambası, bir gaz sobası, ve bir de mum bulunan karanlık ve soğuk bir odaya girdiniz… Önce hangisini yakarsınız?
CEVAP
İlk önce kibriti yakmanız gerekir.
Kaynak: Haber: Yunus Firdevoğlu