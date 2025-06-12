2025 yılı yaz hasat sezonunun başlamasıyla birlikte Kahramanmaraş’ta buğday hasadı da hız kazandı.

Hasat döneminin başlaması dolayısıyla Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, Toprak Mahsulleri Ofisi Başmüdürü Yusuf Koçyiğit, Tarım İl Müdürü Ramazan Bilir ve beraberindeki heyet, Onikişubat ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’nde çiftçilerle bir araya gelerek hasada eşlik etti.

Tarlada gerçekleştirilen incelemelerde üreticilerden ürün verimliliği, rekolte ve hasat süreci hakkında bilgi alan heyet, buğdayı yerinde görerek değerlendirmelerde bulundu.

Ürünlerin durumu hakkında gözlem yapma fırsatı bulan yetkililer, çiftçilerin görüş ve taleplerini de dinledi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, bu yılki ürün verimliliğinin makul seviyelerde olduğunu ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çiftçilerimize bereketli, bol kazançlı bir sezon diliyoruz. Sahadaki izlenimlerimiz umut verici. Tüm üreticilerimizin emeklerinin karşılığını almasını temenni ediyoruz,” dedi.

Heyet, tarladaki incelemelerin ardından Toprak Mahsulleri Ofisi’ne bağlı işletmeleri de ziyaret ederek burada yapılan ürün alım süreçleri ve denetimlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Yapılan ziyaretlerde ürün kabul prosedürleri, depolama kapasitesi ve kalite kontrol süreçleri detaylı şekilde ele alındı.

2025 hasat sezonunun bereketli geçmesi temennisiyle tamamlanan program, üretici ve yetkililer arasında verimli bir istişare zemini oluşturdu.