Kahramanmaraş’ın Bulanık Köyü’nde, 6 Şubat depremlerinde evsiz kalan vatandaşlar için inşa edilen 86 konutun yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen projede, 140 metrekarelik geniş ve dayanıklı konutlar, vatandaşların yaşam ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlandı. Konutların, depreme dayanıklı radye temel üzerine inşa edilmesi ve bölgenin iklim koşullarına uygun yalıtım özelliklerine sahip olması dikkat çekiyor.

Projede, köy halkının geçim kaynağı olan hayvancılık göz önünde bulundurularak her konuta ahır bölümleri de eklendi. İnşaat çalışmaları iki etap halinde sürdürülüyor; ilk etapta 50 konutun kaba inşaatı tamamlanmak üzereyken, kalan 36 konutun yapımı ise yoğun bir tempoyla devam ediyor.

Projenin 2025 yılının Şubat ayında tamamlanmasıyla depremzedeler güvenli ve modern evlerine kavuşacak. Devlet-millet işbirliğiyle hayata geçirilen bu proje, hem depremzedelere umut oluyor hem de bölgenin yeniden canlanmasına katkı sağlıyor.