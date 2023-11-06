Beyan edilmeyen önemli miktarda altın için Bulgaristan sınırında operasyon düzenlendi.

Türkiye'den çıkış yapmak isteyen bir araçta bulunanlar, beyan edecekleri bir şeyleri olmadığını söyledi.

Aracın motor bölümünden çıktı

Bulgaristan üzerinden Almanya’ya giden Türk plakalı otobüs, Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı kontrol noktasına geldiğinde Türk vatandaşı olan sürücü ile diğer iki şoför ve 20 yolcu durduruldu.

Yapılan kontrolde, aracın motor bölgesinde özel olarak hazırlanmış zulada bantla sarılmış, içinde sarı metal eşyalar bulunan iki paket bulundu.

Paketlerin içerisinde yüzük, küpe, bilezik, madalyonların da aralarında bulunduğu toplam 2 kilo 404,90 gram takı olduğu belirlendi. Uzmanlara göre 14 ve 22 ayar altından yapılan ürünlerin toplam değeri 5 milyon Türk Lirası olarak belirlendi.

Kontrollerde ele geçirilenler

Türkiye’den Batı Avrupa ülkelerine gitmek üzere ülkeye giren üç binek otomobilde yapılan kontrollerde de toplam 897,2 gram altın ele geçirildi.

Romanya plakalı araçta 3 Romanya vatandaşının kıyafetlerinin altına gizlenmiş 236,7 gram ağırlığında altın takı bulunurken, Türkiye’den Fransa’ya seyahat eden biri kadın 2 kişinin bulunduğu aracın bagajında da 522,80 gram altın yüzük, madalyon ve küpe bulundu.

Toplam değeri 6 milyon 750 bin lira

Eşiyle birlikte otomobille Türkiye’den Hollanda’ya giden bir kadının ise iç çamaşırına gizlenmiş 137,70 gram altın süs eşyası tespit edildi. Toplam değerin 6 milyon 750 bin lira olduğu kaydedildi.

Altınlara el konulurken, bunları beyan etmeyen kişiler hakkında gümrük makamlarının bilgisi ve izni olmadan mal taşımaya teşebbüs etmeleri nedeniyle Gümrük Kanunu uyarınca işlem yapıldı.

Haskovo-Svilengrad Bölge Savcılığının gözetiminde gümrük müfettişi tarafından soruşturma başlatıldı.