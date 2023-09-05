Burkina Faso Genelkurmay Başkanlığı, ülkenin kuzeyindeki Yatenga eyaletindeki Koumbri kasabasında teröristlerin saldırılarının püskürtülmesi sırasında orduya hizmet eden 17 asker ve 36 sivil gönüllünün hayatını kaybettiği, 30 güvenlik görevlisinin ise yaralandını açıkladı.

"Bu korkaklık cezasız kalmayacak. Geriye kalan teröristleri etkisiz hale getirmek için her türlü çaba gösteriliyor" ifadelerinin yer aldığı açıklamada çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği ve mühimmatlarının imha edildiği belirtildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Halkın yeniden yerleştirilmesine yardımcı oluyorlardı

Yatenga eyaletine bağlı Koumbri kasabasındaki askeri birimin 2 yılı aşkın bir süre önce teröristler tarafından bölgeden sürülen halkın yeniden yerleştirilmesine yardımcı olmak için konuşlandırıldığı öğrenildi.