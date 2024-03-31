Bursa, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi. Bursa’da seçim sonuçları, açılan sandıkların sayısına göre güncelleniyor. Bursa ili ve ilçelerinin seçim sonuçlarını, partilerin oy dağılımını detaylı olarak secim.trthaber.com ‘dan anbean canlı olarak takip edebilirsiniz.

81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ve 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçim için toplam 206 binden fazla sandık kuruldu. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı. Sandıkların kapanmasının ardından oyların sayımına geçildi.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Bursa Yerel Seçim Sonuçları Canlı

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin Bursa seçim sonuçları, "https://secim.trthaber.com/bursa/yerel-secim-sonuclari" adresi üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

seçim sürecinin nabzını tutarak kullanıcılara güncel verileri ve sonuçları sunuyor. Kullanıcılar, anlık olarak güncellenen grafikler, tablolar ve haber başlıklarıyla seçim atmosferini yakından takip etme imkânı buluyor. Bursa seçim sonuçları ve Bursa’da kimin kazanacağı, hangi ilçelerde hangi partinin öne geçtiği gibi tüm bilgilere TRT Haber'den anında ulaşılabiliyor.

Bursa için 27 aday yarıştı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Bursa'da 2 milyon 388 bin 995 seçmen, 7 bin 431 sandıkta oylarını kullandı. Bursa büyükşehir belediye başkanlığı için 22’si siyasi parti 5'i bağımsız olmak üzere 27 aday mücadele etti.

Bursa Belediye Başkan Adayları

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki parti sıralamasına göre isimleri;

AK Parti: Alinur Aktaş

İyi Parti: Yüksel Selçuk Türkoğlu

Memleket Partisi: Ruşen Sever

Demokratik Sol Parti: Maymut Bayram

Yeniden Refah Partisi: Sedat Yalçın

Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: İhsan Seylan

Türkiye Komünist Partisi: Ayhan Keser

Anadolu Birliği Partisi: Atilla Subaşı

Zafer Partisi: Bayram Kazancı

Türkiye Komünist Hareketi: Mehmet Emin Türkmen

Bağımsız Türkiye Partisi: Hasan Aydın

Yeni Türkiye Partisi: Sedat Muğurtay

Cumhuriyet Halk Partisi: Mustafa Bozbey

Emek Partisi: Selma Gürkan

Hak ve Özgürlükler Partisi: İlhan Çetin

Ocak Partisi: Serkan Kalkan

Demokrat Parti: Nazif Kara

Millet Partisi: Abdurrahman Önder

Aydınlık Demokrasi Partisi: Zafer Sicimoğlu

Demokrasi ve Atılım Partisi: Zeki Kahraman

Saadet Partisi: İkram Akkaya

Vatan Partisi: Mustafa Enver Yılmaz

Bursa’daki Bağımsız Adaylar

Bağımsız adaylardan da Metin Yıldırım, Nasır Yıldız, Erol Çevik, Cem Yıldız, Osman Tohumcu listede yer aldı.

Adaylıkları kesinleşen bu isimler, Bursa için basılacak oy pusulasında, siyasi partilerce aday gösterilen 27 adayın ardından soldan sağa doğru sıralanacak.