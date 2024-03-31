Bursa, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi. Bursa’da seçim sonuçları, açılan sandıkların sayısına göre güncelleniyor. Bursa ili ve ilçelerinin seçim sonuçlarını, partilerin oy dağılımını detaylı olarak secim.trthaber.com ‘dan anbean canlı olarak takip edebilirsiniz.
81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ve 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçim için toplam 206 binden fazla sandık kuruldu. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı. Sandıkların kapanmasının ardından oyların sayımına geçildi.
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
Bursa Yerel Seçim Sonuçları Canlı
31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin Bursa seçim sonuçları, "https://secim.trthaber.com/bursa/yerel-secim-sonuclari" adresi üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.
seçim sürecinin nabzını tutarak kullanıcılara güncel verileri ve sonuçları sunuyor. Kullanıcılar, anlık olarak güncellenen grafikler, tablolar ve haber başlıklarıyla seçim atmosferini yakından takip etme imkânı buluyor. Bursa seçim sonuçları ve Bursa’da kimin kazanacağı, hangi ilçelerde hangi partinin öne geçtiği gibi tüm bilgilere TRT Haber'den anında ulaşılabiliyor.
Bursa için 27 aday yarıştı
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Bursa'da 2 milyon 388 bin 995 seçmen, 7 bin 431 sandıkta oylarını kullandı. Bursa büyükşehir belediye başkanlığı için 22’si siyasi parti 5'i bağımsız olmak üzere 27 aday mücadele etti.
Bursa Belediye Başkan Adayları
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki parti sıralamasına göre isimleri;
AK Parti: Alinur Aktaş
İyi Parti: Yüksel Selçuk Türkoğlu
Memleket Partisi: Ruşen Sever
Demokratik Sol Parti: Maymut Bayram
Yeniden Refah Partisi: Sedat Yalçın
Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: İhsan Seylan
Türkiye Komünist Partisi: Ayhan Keser
Anadolu Birliği Partisi: Atilla Subaşı
Zafer Partisi: Bayram Kazancı
Türkiye Komünist Hareketi: Mehmet Emin Türkmen
Bağımsız Türkiye Partisi: Hasan Aydın
Yeni Türkiye Partisi: Sedat Muğurtay
Cumhuriyet Halk Partisi: Mustafa Bozbey
Emek Partisi: Selma Gürkan
Hak ve Özgürlükler Partisi: İlhan Çetin
Ocak Partisi: Serkan Kalkan
Demokrat Parti: Nazif Kara
Millet Partisi: Abdurrahman Önder
Aydınlık Demokrasi Partisi: Zafer Sicimoğlu
Demokrasi ve Atılım Partisi: Zeki Kahraman
Saadet Partisi: İkram Akkaya
Vatan Partisi: Mustafa Enver Yılmaz
Bursa’daki Bağımsız Adaylar
Bağımsız adaylardan da Metin Yıldırım, Nasır Yıldız, Erol Çevik, Cem Yıldız, Osman Tohumcu listede yer aldı.
Adaylıkları kesinleşen bu isimler, Bursa için basılacak oy pusulasında, siyasi partilerce aday gösterilen 27 adayın ardından soldan sağa doğru sıralanacak.Kaynak: TRT HABER