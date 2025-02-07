Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ‘Sesimiz Ol Platformu’ iş birliğiyle hazırlanan Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi’nde ziyaret açılan ‘Peki Ya Sonra?’ sergisi, bir ay boyunc açık kalacak.BURSA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve ‘Sesimiz Ol Platformu’ iş birliğiyle anlamlı bir çalışmaya imza atıldı.

Depremden etkilenen 11 genç sanatçının, 6 Şubat depremini anlatan özel eserlerinin yer aldığı ‘Peki Ya Sonra?’ Sergisi, Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi’nde izlenime açıldı. Depremin hem fiziksel hem de ruhsal etkilerini gözler önüne seren sergi, toplumun kolektif hafızasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Bursalı kültür girişimi Kültürakt tarafından tasarlanan proje, bağımsız sanatçılara alan açmayı ve görünürlüklerini güçlendirmeyi amaçlıyor. 6 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek olan sergide, genç sanatçılar Ali Hikmet Kürekçi, Ahmet Hakan Akkuş, Yusuf Ağraş, Şahin Latifeci, Muhammed Memduh Göktürk, Abdulmusa Yönyol, Ekin Keser, Meli Öztürk, Pınar Polat, Güler Kente ve Hatice Atamış’ın çalışmaları yer alıyor.

Serginin açılış törenine katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, genç sanatçılarla birlikte sergiyi gezerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sanatın toplumsal travmaların yansıması olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, sergi sayesinde o bölgede yaşamış ve dramı bizzat deneyimlemiş insanların duygularını, acılarını sanat yoluyla anladıklarını ve hissettiklerini belirtti. Başkan Bozbey, eserlerin, genç sanatçıların yaşadıkları duyguların bir yansıması olduğunu ifade etti.

Serginin Küratörlüğünü üstlenen Derya Yücel, sanatın hatırlama, empati kurma ve dayanışma gücünü öne çıkararak toplumsal iyileşme süreçlerinde katkı sunduğunu dile getirdi.

6 Şubat depremlerinin ve oluşturduğu derin acıların unutulmaması için hazırlanan sergi, 6 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek.