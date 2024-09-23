Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yenişehir Havalimanı apron kısmında sabah 08.10 sıralarında meydana gelen kazada, özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının düştüğü bildirildi.

2 PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği, olay yerine ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

VALİLİK AÇIKLADI

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bursa Yenişehir Havaalanı apron kısmına 23.09.2024 günü saat 08.10'da özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağı düşmüş, kazada 2 pilot hayatını kaybetmiştir. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

PİLOTLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada yaşamını yitiren pilotların Ünal Aster (61) ile Emir Gulal Nalcı (42) olduğu öğrenildi.

"TOUCH AND GO" EĞİTİMİ SIRASINDA YAŞANDI

Öte yandan kazanın "Touch and go" eğitimi sırasında yaşandığı ve öğretmen pilot adayı Emir Gülal Nalcı'nın eğitim uçuşunda olduğu öğrenildi.

"Touch and go" Bir piste inmeyi ve tam olarak durmadan tekrar kalkış yapmayı içerir Genellikle pilot daha sonra havaalanını devre olarak bilinen tanımlanmış bir desende daire çizer ve manevrayı tekrarlar. Bu, kısa sürede birçok inişin uygulanmasına imkan tanır.

Uçağın tekerlekleri yere değmezse, buna "alçak geçiş" denir. Hem bir touch-and-go inişi hem de bir alçak geçiş, bir tür go-around'dur. Planlanmamış bir touch-and-go inişi, "reddedilen iniş" veya "balked iniş" olarak da adlandırılır.

Bir uçağın tamamen durmaya yetecek kadar alana sahip olmadığı, ancak hızlanıp tekrar havalanmaya yetecek kadar alana sahip olduğu inişlerde, touch-and-go inişler kritik bir güvenlik rolü üstlenebilir.