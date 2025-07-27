Orhaneli Yakuplar’da Yangın Başladı, Yol Trafiğe Kapatıldı

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Yakuplar Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangını, dumanın Orhaneli-Harmancık kara yoluna ulaşması nedeniyle yol jandarma ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, havadan ve karadan müdahale etmeye devam ediyor.

Gürsu-Kestel Arasında Korku Dolu Anlar: Mahalleler Boşaltılıyor

İkinci yangın ise Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasındaki ormanlık alanda çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine yaklaştı. Vatandaşlar evlerinden kaçarken, Karahıdır Mahallesi tahliye edilmeye başlandı.

Kestel Belediyesi, "Vatandaşlarımız uyarıları dikkate almalı, tedbirli olunmalı" çağrısı yaptı.

Bursa Çevre Otoyolu Trafiğe Kapatıldı!

Karayolları Genel Müdürlüğü, yangın nedeniyle Bursa Çevre Otoyolu'nun belirli kesimlerinin trafiğe kapatıldığını duyurdu. Ulaşım, D-200 Devlet Yolu’nun Erdoğanköy-Kestel güzergahına yönlendirildi.

Bakan ve Vali Yangın Bölgesinde İncelemede Bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, yangın alanına giderek çalışmaları yerinde takip etti.

Vatandaşlar Panik İçinde: "Cehennemi Yaşadık!"

Gürsu İpekyolu Mahallesi sakini Mehmet Uğur Yılmaz, yaşadıklarını şöyle anlattı: