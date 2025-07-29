“Ulaşmak İstediğim Tek Yer Yangın Mahalliydi”

Keles ilçesi Basak Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Doğru, yangını duyar duymaz su tankeri takılı traktörüyle yola çıktı. Yangına 2 kilometre kala lastiği patlayan traktörünü durdurmak yerine, jant üzerinde yoluna devam etti. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen geri dönmeyi kabul etmeyen Doğru, “Ulaşmak istediğim tek yer yangın mahalliydi. 'Bu şekilde çıkamazsın' dediler. Sonra, 'Hakkınızı helal edin, Allah razı olsun' dediler” ifadelerini kullandı.

“Bir Damla Su, Bir Karınca İçin Bile Gideriz”

Yangına gönüllü müdahale ettiğini söyleyen Doğru, sözlerine şöyle devam etti:

“Yangın başladığını duyunca hayvanların çığlıklarını duydum, tüylerim diken diken oldu. Yangın anlatılmaz. Bu bizim dağımız, bizim ormanımız. Kim yanmasını ister ki? Yangın sönünceye kadar gideceğiz. Bir damla su da olsa, bir ağaç da bir karınca da kurtarsak bizim için en büyük nimet o.”

“Kahraman Ben Değilim, Orada Yüzlerce Kahraman Var”

Fedakârlığının ardından gelen takdirlere alçakgönüllülükle yaklaşan Doğru, "Ben kahraman değilim. Orada yüzlerce insan canla başla çalışıyor. Hepimiz aynı mücadeleyi veriyoruz." dedi.

Lastiği Değiştirildi, Hazır Bekliyor

Yangın bölgesine tekrar gitmeye hazırlanan Doğru, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin lastiğini değiştirdiğini belirtti. “Bugün evde lastik değişimini bekledim. Yoksa yine oradaydım.” diye konuştu.

Yangın Geniş Alana Yayılmıştı, Mahalleler Tahliye Edilmişti

26 Temmuz 2025’te başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle Harmancık’ın Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak; Orhaneli’nin Yakuplar ve Büyükorhan’ın Gedikler mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ufuk A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.