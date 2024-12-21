Görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ayrı ayrı oylandı ve kabul edildi.

567 milletvekilinin katıldığı Genel Kurul'daki oylamada 2025 Yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi 249'a karşı 317 oyla kabul edildi.

Bütçeye, AK Parti ve MHP "evet", CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi "hayır" oyu verdi. 2025 Yılı Merkezi Bütçesiyle, 14 trilyon 731 milyar lira gider, 12 trilyon 800 milyar lira ise gelir hedefleniyor.



2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin oylamasında ise 568 oy kullanıldı; teklife 318 kabul ve 249 ret, bir çekimser oy verildi.