Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Reşat Memmedov Kahramanmaraş’tan Azerbaycan Cumhuriyetine Çırçır Makineleri ihraç eden Docotton Group Üretim alanını ziyaret etti.

Büyükelçi Memmedov burada üretim süreci hakkında yetkililerden bilgiler alarak üretimi yerinde gözlemleme imkânı buldu.

Daha sonra Büyükelçi Memmedov Docotton Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Doğan’ı ziyaret ederek işleyiş hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretin sonunda bir açıklama yapan Docotton Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Doğan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Reşat Memmedov ile yapılan işbirliği neticesinde güzel işlere imza atıldığını gördüklerini ifade etti.