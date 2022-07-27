Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Marek Solczynski'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Solczynski, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Solczynski'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Sudan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Eltayeb, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Eltayeb'in eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kosova

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi'yi de kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Vrenezi, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Vrenezi'nin, eşi, çocuğu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe olarak takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Djuma Kauzeni Rashidi'yi de kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Rashidi, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Rashidi'nin, eşi, çocuğu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.