Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi, ilçe ve kırsal ayrımı yapmaksızın ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla yol yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Afşin’de Tanır – Oğlakkaya Grup Yolu’nda geniş kapsamlı yenileme çalışması başlatıldı. Tanır, Büget, Kaşanlı, Küçüktatlar, Örenli, Haticepınar, Koçovası, Büyüktatlar ve Oğlakkaya mahallelerinin yoğun olarak kullandığı grup yolunda başlatılan çalışmalarla, deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan 6 kilometrelik bölüm tamamen yenileniyor. Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda ekipler, kazı, dolgu ve genişletme işlemlerine devam ediyor. Zemin hazırlıklarının ve genişletme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise yol sathi asfaltla kaplanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Afşin kırsalındaki 9 mahallenin ulaşım konforu önemli ölçüde artırılacak. Yolun yenilenmesiyle özellikle günlük ulaşımda yaşanan sıkıntılar sona erecek, vatandaşlar daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkânına kavuşacak.

Muhtarlardan Başkan Görgel’e Teşekkür

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Büget Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Sert, yolun yenilenmesi talebini Ramazan Bayramı öncesinde düzenlenen Muhtarlar Buluşması’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e ilettiklerini belirtti. Sert, “Başkanımız sağ olsun talebimize duyarsız kalmadı ve hemen gerekli talimatları verdi. Ekiplerimiz kısa sürede çalışmalara başladı. Başta Fırat Görgel Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi. Tanır Mahalle Muhtarı Gökhan Yıldırım da Başkan Görgel’e teşekkür ederek, “Muhtarlar Buluşması’nda bu grup yolunun yenilenmesi konusunu dile getirmiştik. Başkanımız da bayram sonrası çalışmalara başlanacağı sözünü vermişti. Sözünü tutarak hızla çalışmaları başlattı. Çevredeki mahallelerimizin ulaşımını ciddi şekilde rahatlatacak bu hizmet için kendisine şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.