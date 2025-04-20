Bu kapsamda Afşin ilçesinde Tanır – Oğlakkaya Grup Yolu’nda 6 kilometrelik yenileme çalışması başlatıldı. Tanır, Büget, Kaşanlı, Küçüktatlar, Örenli, Haticepınar, Koçovası, Büyüktatlar ve Oğlakkaya mahallelerinin aktif olarak kullandığı yol, kazı, dolgu ve genişletme işlemlerinin ardından sathi asfaltla kaplanacak.

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, 9 mahallenin ulaşım konforu önemli ölçüde artacak. Özellikle günlük ulaşımda yaşanan sıkıntılar sona erecek, vatandaşlar daha güvenli ve rahat bir yolculuk yapabilecek.

Büget Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Sert ve Tanır Mahalle Muhtarı Gökhan Yıldırım, yol talebini Ramazan Bayramı öncesinde Başkan Fırat Görgel’e ilettiklerini belirterek, hızlıca başlatılan çalışmalar için teşekkür etti.