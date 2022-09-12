Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde ulaşım ağını güçlendirmek için projeler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Afşin ilçesinde Hüyüklü –Nadır – Soğucak grup yolu üzerinde bulunan, deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan köprü yıkılarak yerine daha modern ve standardı yüksek köprü inşa ediliyor. Toplamda 56 metre uzunluğa ve 10 metre genişliğe sahip 6 ayaklı köprüde, betonarme ve demir bağlama uygulamaları devam ediyor. Yaklaşık 5 Milyon TL’lik yatırımla bölgeye kazandırılacak yeni köprünün kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.

Ulaşımda Aksamalara Neden Oluyordu

İnşası devam eden yeni köprünün bölge mahalleleri için önemine değinen Soğucak Mahalle Muhtarı Ercan Bozkuş, “Göksun Çayı üzerinde bulunan ve bölgedeki birçok mahallenin ulaşımda yoğun olarak kullandığı köprümüz darlığı sebebiyle ulaşımda aksamalara neden oluyordu. Ayrıca deforme olduğu için artık kullanılamaz hale gelmişti. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e arz ettik. Sağ olsun başkanımız da buraya yeni bir köprü yapılması talimatını verdi. Bölgedeki köprümüz yıkılarak yerine daha modern ve kullanışlı bir köprü inşa ediliyor. Hayrettin Güngör Başkanımıza mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.