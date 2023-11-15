Büyükşehir Belediyesi, yaşanan afet dolayısıyla Avukat Mehmet Ali Kısakürek Caddesi üzerinde Ağcalı ve Sümbüllü Kavşağı arasında deforme olan kısmı yeniliyor.

Şehrin ulaşım ağını güçlendirmek için başlattığı asfalt atağını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Yolu’ndan şehrin batı mahallelerine doğrudan ulaşım sağlayan Avukat Mehmet Ali Kısakürek Caddesi’nde çalışmalara başladı. Ağcalı ve Sümbüllü Kavşağı arasında deprem ve heyelan dolayısıyla deforme olan ve ulaşım güvenliğini tehlikeye atan kısımlar Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından sıcak asfaltla yenileniyor.

Asfalt yenileme çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla, Kayseri Yolu ile şehrin batı bölgesindeki konut ve sosyal donatı alanlarına, ticaret merkezlerine ulaşım sağlayan Avukat Mehmet Ali Kısakürek Caddesi’nde konfor ve güvenlik artırılacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; yol yenileme çalışmaları esnasında trafikte herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi ve ulaşımda alternatif güzergâhların kullanılması noktasında sürücüler uyarıldı.