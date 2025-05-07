Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kültürel ve sanatsal faaliyetlerini aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. TRT’nin sevilen yapımlarından biri olan “Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip” adlı animasyon filmi, Kahramanmaraşlı minik sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Film gösterimi, Arsan Center Sinema Salonu’nda 7 – 10 yaş aralığındaki çocuklara özel olarak ve tamamen ücretsiz şekilde gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik, çocukların kültürel gelişimine katkı sunmayı, onlara keyifli bir hafta sonu yaşatmayı ve ailece vakit geçirebilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçlıyor.

“Akıllı Tavşan Momo” Hem Eğlendirecek Hem Eğitici Mesajlar Verecek

“Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip” adlı yapımda, ormana izinsiz giren iki kötü niyetli insanla mücadele eden Momo ve sadık dostlarının heyecan dolu macerası anlatılıyor. Film, küçük izleyicilere doğa sevgisi, dostluk, iş birliği ve cesaret gibi önemli değerleri eğlenceli bir kurgu içinde aktarıyor. Gösterimler 10 Mayıs Cumartesi ve 11 Mayıs Pazar günleri boyunca devam edecek. Cumartesi günü film saat 11.30, 13.20, 15.20, 17.20 ve 19.00’da; Pazar günü ise 13.20, 15.20, 17.20 ve 19.00’da başlayacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 7 – 10 yaş aralığındaki tüm çocukların film gösterimine davetli olduğu belirtildi.