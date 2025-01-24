Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki ulaşım ağını daha konforlu ve güvenli hale getirmek için yol yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalardan biri de Andırın kırsalının stratejik yollarından biri olan Say Grup Yolu üzerinde gerçekleştiriliyor. Tufanpaşa, Boztopraklı, Alameşe, Kumarlı ve Kabaağaç başta olmak üzere bölgedeki 10 mahalle tarafından aktif bir şekilde kullanılan 12 kilometrelik yol, özellikle darlığı nedeniyle geçmişte ulaşımda aksamalara neden oluyordu. Çalışmalar kapsamında yolun genişletilmesiyle hem güvenliğin artırılması hem de ulaşımın daha rahat hale getirilmesi hedefleniyor.

Güvenlik ve Konfor Ön Planda

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolun genişletilmesi için yoğun bir mesai harcıyor. Say Grup Yolu’ndaki çalışmalarla özellikle araç geçişlerinde yaşanan sıkışıklığın giderilmesi ve sürüş güvenliğinin artırılması amaçlanıyor. Çalışmaların yerleşim alanlarının yaşam kalitesini yükselteceğini belirten bölge sakinleri, memnuniyetlerini dile getirdi.

Vatandaşlar, ulaşım ağının iyileştirilmesi için gösterilen çabalar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve ekibine teşekkürlerini iletti.

“Yolumuz Genişletilerek Trafik Kazalarının Önüne Geçilecek”

Çalışmaların bölge için önemine değinen Alameşe Mahalle Muhtarı Kamil Eroğlu, “Burası civardaki 10 mahalleye ulaşım sağlayan grup yolu. Darlığı ve keskin virajları dolayısıyla bu yolda çok kaza oluyordu. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e arz ettik. Sağ olsun başkanımız da ekiplere talimat verdi ve çalışmalar başladı. Yollarımız genişletiliyor. Mahallem ve şahsım adına Fırat Görgel başkanımız ve ekiplere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Ulaşımımız Büyükşehir’le İyileşiyor”

Kabaağaç Mahalle Muhtarı Yusuf Köse, “Yolumuz darlığı sebebiyle mevcut trafiği kaldırmıyor ve ulaşımda aksamalara neden oluyordu. Şimdi Büyükşehir Belediyemiz çalışmalarını sürdürüyor. Yolumuz genişletiliyor. Fırat Görgel Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi. Kabaağaç Mahallesi sakinlerinden Ahmet Sert de, “Darlığı sebebiyle yolumuzda çok trafik kazası oluyordu. Şimdi yollarımız genişletilerek ulaşım sorunumuz çözülüyor. Fırat Görgel başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ulaşımımız Büyükşehir Belediyesi ile iyileşiyor” cümlelerini kaydetti.