Büyükşehir Belediyesi, Andırın’ın Kumarlı ve Kıyıkçı mahallelerinde kilit parke imalatlarını tamamladı. 6 kırsal mahalle yolunda ise bakım ve onarım uygulamaları sürüyor.

Şehrin ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Andırın kırsalında da yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca, Kumarlı ve Kıyıkçı mahallerinde sürdürülen kilit parke imalatları tamamlandı. Kumarlı ve Kıyıkçı mahallelerinde yollar toplam 6 bin metrekare kilit parke ile yenilendi. Hacıveliuşağı, Torun, Başdoğan, Kuzgun, Beşbucak ve Boztopraklı mahallelerinde ise arterlerde bakım ve onarım uygulamaları sürüyor. Mahalle yollarında deforme olan kısımlar sıcak asfaltla tamir edilerek yerleşim yerlerinin ulaşım standardı iyileştiriliyor. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirten mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için 11 ilçenin tamamında yol bakım, onarım, yenileme ve asfalt uygulamalarının artarak sürdüğü belirtildi.