Şehir merkezinin yanı sıra ilçelerin de ulaşım ağını güçlendirerek vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Andırın’da başlattığı asfalt atağına devam ediyor. İlçe merkezinde ulaşım konfor ve güvenliğini artırmak için yoğun gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi, Hükümet Caddesi’nde gerçekleştirdiği asfalt serimini tamamladı. İlçe merkezinde konut ve ticaret alanlarına ulaşım sağlayan, araç ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu caddenin asfaltı baştan uca yenilenerek bölgede ulaşım konforu üst seviyeye çıkarıldı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının çalışma gerçekleştirdiği diğer bir lokasyon ise yine ilçe merkezinin en işlek arterlerinden Prof. Dr. Ahmet Yaycıoğlu Bulvarı oldu. Ekipler arterde sıcak asfalt serimini sürdürüyor. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla Andırın ilçe merkezinde toplam 3 kilometrelik arterin asfaltı baştan uca yenilenmiş olacak.

Tufanpaşa Mahalle Muhtarı Nebi Kürtül, konuyla ilgili şunları söyledi.

“Daha önce yapılan altyapı çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Ahmet Yaycıoğlu Bulvarı’nda ulaşım sorunu yaşıyorduk. Yolumuz çok kötüydü. Arabalar arıza yapıyordu. Durumu Büyükşehir Belediyesine ilettik. Sağ olsun ekipler şu an yolumuzu yeniliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel ve ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Editör: Yunus Firdevsoğlu