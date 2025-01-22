Görgel, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar’ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafını, "Haber" kategorisinde ise Belal Khaled’in "Bayram" fotoğrafını tercih etti. Diğer kategorilerde ise "Gol sevinci", "Hayat damarları" ve "Sevginin gücü" fotoğraflarına oy verdi.

Görgel, daha önce farklı görevlerdeyken katıldığı oylamaya bu yıl ilk kez Büyükşehir Belediye Başkanı olarak dahil olduğunu ifade etti.

"AA'ya bu organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Hepsi birbirinden kaliteli ve birbirinden daha içerikli. İçeriğinde her biri farklı nüansı anlatan kareler. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. O anları tarihe not etmek gerçekten çok kıymetli. Hepsi beni farklı yönleriyle etkiledi ancak "Sevginin gücü" fotoğrafı çok güzeldi. Yine Şam'daki Emevi Camii'ndeki namaz fotoğrafı oradaki özgürlüğün yeniden imgesi olması anlamında çok iyiydi."