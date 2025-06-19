Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımlarıyla 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta inşa edilen Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni düzenlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel “Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni"nde açıklamalarda bulunarak önemli mesajlar verdi.

“Kardeşlik ve Dayanışmanın En Somut Tablosu”

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev’in katılımıyla çok önemli bir ana tanıklık edildiğini ifade etti. Depremin üzerinden geçen sürede Kahramanmaraş’ın küllerinden yeniden doğduğunu vurgulayan Görgel, “Bugün burada sadece anahtar değil, bir umudu teslim ediyoruz. Bir şehrin nasıl ayağa kalktığını, bir devletin vatandaşına nasıl sahip çıktığını, kardeşliğin neleri mümkün kıldığını hep birlikte görüyoruz. Azerbaycan Mahallesi bu gayretin, bu dayanışmanın ve güçlü devlet iradesinin eseridir. Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı, her daim yanımızda oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in aramızda olması ise asırlık bir kardeşliğin gönülden gönle taşınmasıdır. Bu vesileyle tüm Azerbaycan halkına bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Büyükşehir’den 7 Milyarlık Alt ve Üstyapı Yatırımı

Kahramanmaraş’ta 39 bininci konutun teslim edildiğini belirten Görgel, sadece konut değil, sağlık, eğitim, kültür ve altyapı yatırımlarıyla şehrin bütüncül şekilde yeniden inşa edildiğini söyledi. Bugüne kadar 7 Milyar TL’lik alt ve üstyapı yatırımının şehre kazandırıldığını vurgulayan Başkan Görgel, Azerbaycan Mahallesi’nde inşa edilecek kültür merkezinin de temelinin atılacağını ve şehre yeni bir sosyal hayat kazandıracağını ifade etti. Ayrıca 30 Haziran’da stadyum ihalesinin yapılacağını ve modern bir spor kompleksi inşa edileceğini de duyurdu.