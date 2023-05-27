Göksun’da Yantepe Mahallesi’nde oluşturulan ve 950 aileye ev sahipliği yapacak konteyner kentte de imalatlar tüm hızıyla devam ediyor.

Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla geçici barınma merkezine 11 bin metrekare asfalt ve 29 bin metrekare kilit parke kazandırılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de konteyner kentte yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Güngör, bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri aldı.

Konteyner kentte barınan depremzedelerle de bir araya gelen Güngör, vatandaşlarla sohbet etti ve taleplerini dinledi.