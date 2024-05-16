Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için de yol yenileme uygulamalarını kesintisiz sürdürüyor.

11 ilçenin tamamında yol bakım, onarım ve asfalt uygulamalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat’ta Başkonuş Caddesi’nin ardından Barbaros Caddesi ve bağlantı yollarında da asfalt yenileme çalışmalarını tamamladı. Bahçeci Hoca Bulvarı ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı arasında bağlantıyı sağlayan Barbaros Caddesi’nin asfaltı 8 Milyon TL’lik yatırımla baştan uca yenilendi. Asfaltı, kasisi, yol çizgi ve yaya geçitleriyle baştan uca yenilenen cadde, vatandaşların hizmetine sunuldu.

8 Milyon TL’lik yatırımla baştan uca yenilenen cadde, bölge halkının beğenisini kazandı.