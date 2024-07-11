Pazarcık ilçesi Beşçeşme Mahallesi’nde yaşayan özel gereksinimli Meral ve Tevfik Gözegir kardeşlerin akülü sandalye hayali gerçek oldu. Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce Gözegir kardeşlere akülü sandalye desteğinde bulunuldu. Daha önce tekerlekli sandalye kullanan ve ulaşımda sorun yaşayan kardeşlerin yaşam standardı artırıldı. Hayalleri olan akülü sandalyeye kavuşan kardeşlerin mutluluğu görülmeye değerdi.

Özel gereksinimli Tevfik Gözegir, “Kız kardeşim ve ben akülü sandalyemize kavuştuk. Çok mutluyuz. İhtiyacımız karşılandı İfadelerini kullandı.

Kaynak: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi