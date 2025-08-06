Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin şehrin dört bir yanında ulaşım yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu kapsamda Onikişubat’ın kırsal mahallelerinden Dönüklü’de önemli bir çalışmaya imza atıyor. Mahallenin ulaşımda yoğun olarak kullanılan yaklaşık 1,5 kilometrelik Azerbaycan Caddesi’nde başlatılan yenileme çalışmalarıyla, bölge halkına daha konforlu ve güvenli bir seyahat imkânı sağlanacak. Daha önce kilit parke ile kaplı olan ancak zamanla deforme olarak sürüş konforunu olumsuz etkileyen cadde, kapsamlı bir dönüşümden geçiriliyor. Çalışmalar kapsamında, öncelikle kilit parke sökümü gerçekleştirildi, ardından sıcak asfalt serim işlemlerine başlandı. Yoğun mesaiyle sürdürülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedeflenirken, Azerbaycan Caddesi’nin yenilenmesiyle Dönüklü Mahallesi’nin en önemli ulaşım güzergâhlarından biri daha modern bir görünüme kavuşacak. Hem yaya hem de araç trafiğinde güvenliğin üst seviyeye çıkarılması planlanıyor.

Muhtar Koca’dan Hizmet Teşekkürü

Dönüklü Mahalle Muhtarı Yasin Koca, yapılan yatırımların mahalle halkı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Azerbaycan Caddesi mahallemizin ana ulaşım yollarında biri. Burada başlatılan sıcak asfalt çalışmasıyla hem konfor hem güvenlik artacak. Bu önemli hizmet için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.