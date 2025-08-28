Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımları kapsamında Elbistan’ın kırsal mahallelerinden Sarıyatak’ta önemli çalışmalara imza atıyor. Vatandaşların güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen yol yenileme ve bakım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Sarıyatak Mahallesi’nin Elbistan ilçe merkeziyle bağlantısını sağlayan yaklaşık 8 kilometrelik yol güzergâhında zamanla deforme olan bölümler sıcak asfaltla onarılıyor. Yapılan asfalt çalışmalarıyla birlikte hem yolun dayanıklılığı artırılıyor hem de sürüş güvenliği üst seviyeye çıkarılıyor.

Mahalle içi ulaşımda da önemli düzenlemelere giden Büyükşehir Belediyesi, özellikle mezarlık, okul ve sağlık ocağı gibi yoğun kullanılan alanlara erişimi sağlayan yollarda kilit parke döşeme çalışmalarını başlattı. Estetik görünümüyle dikkat çeken kilit parke yollar, aynı zamanda mahalle sakinlerine daha konforlu bir ulaşım imkânı sunuyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, şehir genelinde olduğu gibi kırsal mahallelerde de ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti.