Bu kapsamda, hayata geçirilen şehir içi toplu taşımada ücretsiz aktarma hizmeti gençlerin yüzünü güldürdü. Uygulamaya alınan çalışmayla birlikte toplu taşıma araçlarında 70 dakika içerisinde farklı hatlarda gerçekleştirilen aktarmalardan ücret alınmıyor.

Belediye hizmetleri, gençlerin ulaşım giderlerini hafifletmeyi amaçlayan bu hizmetin, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına önemli bir adım olduğunu belirtti. Öğrenciler, ücretsiz transfer sayesinde yolculuklarını daha ekonomik ve rahat bir şekilde gerçekleştirebildiklerini ifade ederek Belediye Başkanı Fırat Görgel'e teşekkürlerini iletti.