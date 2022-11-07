Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını güçlendirecek yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, şehir merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Onikişubat ilçesinde Selimiye Grup Yolu’nda başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Altınova, Selimiye ve Dadağlı başta olmak üzere bölgedeki birçok mahalleye ulaşım sağlayan grup yolu asfaltlanıyor. 3 kilometrelik arterde çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak bölge sakinlerinin hizmetine sunulması hedefleniyor.