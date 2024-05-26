Türkiye Diyanet Vakfı Kahramanmaraş ve Konya Şubeleri ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İşbirliğinde 100 depremzede çift dünya evine girdi.

Merkez Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen "Kahramanmaraş’ta Yuvalar Kuruyoruz Toplu Düğün ve Çeyiz Yardımı" Projesi Kapsamında Depremzede 100 çiftin nikâh töreni düzenlenen etkinlikle kıyıldı.

Kahramanmaraş Müftülüğü’de gerçekleşen düğüne önemli ölçüde destek oldu.

Kahramanmaraş Müftüsü Abdurrahman Kotan, da bir çiftin nikah akdini gerçekleştirerek genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi.