Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak ışıklı kapı zili sistemlerini devreye aldı. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje kapsamında, işitme engelli vatandaşların evlerine görsel uyarı sistemi kurulmaya başlandı.

Bu sistem sayesinde kapı zili çaldığında ışıklı sinyal yanarak bireyin ziyaretçisini fark etmesi sağlanıyor. İşitme engelli bireylerin kapı zilini duyamaması nedeniyle yaşadığı iletişim sorunu, bu proje ile ortadan kaldırılıyor.

Evine sistem kurulan Cuma Köse, “Zili duyamadığım için kapıyı açamıyordum. Misafirlerim ve kargolarım geri dönüyordu. Artık gelenleri rahatlıkla fark edebileceğim. Bu hizmet için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e teşekkür ediyorum” diyerek memnuniyetini dile getirdi.