Bu kapsamda 2023/2024 yılı sivil savunma ve itfaiyecilik meslek yüksekokulu öğrencileri yaz stajlarını gerçekleştirmek üzere Kabitem de temel itfaiyecilik eğitimlerini gördü.

Burada İtfaiye Daire Başkanlığı eğitim birimi tarafından verilen zorlu eğitimler sonunda öğrenciler bu süreci başarıyla tamamladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı hem vatandaşların zor anlarında yanında olmaya hem de büyük bir okul olarak görevlerini yerine getirmeye devam ediyor.

Kaynak: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi