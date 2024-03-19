Kahramanmaraş’ta Nilüfer Çiçekleri Havzası Yok Oluyor Kahramanmaraş’ta Nilüfer Çiçekleri Havzası Yok Oluyor

İtfaiye Dairesi Başkanlığında düzenlenen programda İtfaiye erleri, Türk Bayrağı ve “Tarihe Yazılmış Bir Zaferin Ölümsüz Kahramanlarını Saygıyla Anıyoruz” yazılı pankart açarak Çanakkale şehitlerini yâd etti.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt