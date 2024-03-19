İtfaiye Dairesi Başkanlığında düzenlenen programda İtfaiye erleri, Türk Bayrağı ve “Tarihe Yazılmış Bir Zaferin Ölümsüz Kahramanlarını Saygıyla Anıyoruz” yazılı pankart açarak Çanakkale şehitlerini yâd etti.Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt
İtfaiye Dairesi Başkanlığında düzenlenen programda İtfaiye erleri, Türk Bayrağı ve “Tarihe Yazılmış Bir Zaferin Ölümsüz Kahramanlarını Saygıyla Anıyoruz” yazılı pankart açarak Çanakkale şehitlerini yâd etti.Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt
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