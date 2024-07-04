Şehrin ulaşım altyapısını geliştirmek ve güçlendirmek için ulaşım yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca çalışma gerçekleştirilen noktalardan birisi de Onikişubat ilçesi Maksutlu Mahallesi’ne ulaşım sağlayan yeni güzergâh oldu.



Ahir Dağı’nı aşarak Maksutlu Mahallesi’ne ve devamında Bertiz bölgesine ulaşım sağlayan 8 kilometrelik arterde genişletme ve zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından sathi asfalt çalışmalarına başlandı. Genişliği ortalama 7 metreye çıkarılan grup yolunda asfalt çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Şehir merkezi ile Maksutlu Mahallesi arasındaki mesafeyi yarı yarıya kısaltan yeni güzergâhta çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki birçok mahalleye ve devamında Bertiz bölgesine ulaşım kolaylığı sağlanacak.